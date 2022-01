Een dreigende situatie rond misdaadjournalist John van den Heuvel was eerder op donderdag de reden voor de afsluiting van de A2. Dat verklaren politiebronnen tegenover het AD. Van den Heuvel zelf bevestigt tegenover het dagblad dat er rond Amsterdam een incident is geweest.

De beveiligers waarmee de misdaadjournalist op pad was, hebben direct na het incident het zogeheten voorzorgsprotocol in gang gezet, zegt Van den Heuvel. Daarop zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

Volgens politiebronnen werd de misdaadjournalist mogelijk gevolgd. Ook zouden er motorfietsen op de A2 gezien zijn. Agenten hebben één auto staande gehouden na een achtervolging en een verdachte gearresteerd, zo meldt de politie via Twitter.

Van den Heuvel is met een politiehelikopter naar het hoofdbureau van de Landelijke Eenheid in Driebergen overgebracht, wat op dat moment de meest geschikte locatie was met het oog op de veiligheid. Daar is gedurende anderhalf uur extra beveiliging ter plaatse geweest. De extra beveiliging is inmiddels opgeheven, aldus een politiewoordvoerder.

De A2 tussen Breukelen en Maarssen was donderdag rond 13.00 uur tijdelijk in beide richtingen afgesloten vanwege een politieactie. De weg werd rond 14.25 uur ter hoogte van Maarssen weer in beide rijrichtingen vrijgegeven.