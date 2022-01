De A2 tussen Breukelen en Maarssen was donderdag rond 13.00 uur tijdelijk in beide richtingen afgesloten vanwege een politieactie, meldt Rijkswaterstaat. Agenten hebben één auto staande gehouden na een achtervolging en een verdachte gearresteerd, zo meldt de politie via Twitter.

De A2 werd rond 14.25 uur ter hoogte van Maarssen weer in beide rijrichtingen vrijgegeven. Volgens de politie was er sprake van een 'verdachte situatie', maar een woordvoerder kon niet ingaan op waar het korps bang voor was.

Het AD en Het Parool melden op basis van getuigen dat het hoofdgebouw van de Landelijke Eenheid in Driebergen momenteel extra beveiligd is. Voor de deur van het pand zouden zwaarbewapende agenten staan met automatische vuurwapens en kogelwerende vesten.

Volgens de Amsterdamse omroep AT5 gaat het om een politieachtervolging die om 12.30 uur in de buurt van Amsterdam is begonnen. Daarbij werd ook een helikopter van de politie ingezet die tot aan Utrecht meevloog.

Veiligheidsregio Utrecht schrijft dat het gaat om een onderzoek naar een auto waarvoor ook de brandweer is opgeroepen.

Automobilisten melden via sociale media dat er veel politievoertuigen aanwezig zijn. Verkeer wordt omgeleid via Hilversum en de oostkant van Utrecht.

