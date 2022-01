Achttien medewerkers van de politie Noord-Nederland zijn berispt vanwege het delen van dierenporno via een WhatsApp-groep in 2020. Twaalf agenten kregen daarvoor een waarschuwing opgelegd en twee een aantekening van plichtsverzuim. De 38-jarige agent Kjell D. uit Stadskanaal werd ontslagen.

D. stond donderdag voor de rechtbank in Assen voor het schenden van het ambtsgeheim en het bezit van kinder- en dierenporno.

De zaak kwam aan het licht tijdens een intern onderzoek naar D. wegens het lekken van vertrouwelijke informatie uit politiesystemen aan onbevoegden. Zijn telefoon werd in beslag genomen en de appgroep werd ontdekt.

De rechter zei dat hij van zijn stoel viel toen hij las dat mannen en vrouwen van de politie zich op deze manier schuldig maakten aan strafbare feiten. D. had daarnaast ook kinderporno op zijn telefoon en gebruikte het politiesysteem om gegevens te achterhalen van vrouwen die hem aanspraken.

Met enkele vrouwen had D. een seksuele relatie. Met hen appte hij over onder meer een pseudokoop bij een drugsdealer of een ontmanteling van een drugslab. Ook deelde hij met een vrouw, van wie een zeventienjarig neefje bij een verkeersongeval om het leven was gekomen, informatie over het onderzoek naar dit ongeval. D. dacht dat hij hiermee indruk maakte op de vrouwen. "Achteraf zo dom als een koe", zei de man tegen de rechter.

Politiechef Gery Veldhuis zegt te zijn geschrokken van de zaak. "Ik vind dergelijke appgroepen onacceptabel, kwetsend en absoluut niet passen bij politiemedewerkers." Binnen het korps zou plaatsvervangende schaamte zijn ontstaan, verklaart Veldhuis. "We leren ervan en spreken elkaar sneller en alerter aan."

Tegen D. is een werkstraf van 240 uur geëist, waarvan 60 uur voorwaardelijk. De officier van justitie vindt dat de man zich moet laten behandelen. De uitspraak is 20 januari.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.