Zo'n zeventienduizend huishoudens zitten sinds donderdagochtend zonder stroom door een brand in een hoogspanningsstation van netbeheerder Stedin, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Ook het Spijkenisse Medisch Centrum zat enige tijd zonder stroom, maar daar is de elektriciteitsvoorziening inmiddels hersteld.

Het is nog niet bekend wanneer de stroom ook terug is bij de getroffen huishoudens en bedrijven. Op dit moment zijn monteurs van Stedin ter plaatse om onderzoek te doen en het netwerk te herstellen.

Een deel van het verdeelstation is door de brand ernstig beschadigd en kan niet meer worden gebruikt. Stedin gaat nu iedere inwoner weer van stroom voorzien door in de wijken noodaggregaten te plaatsen. De storing houdt volgens de veiligheidsregio nog zeker een groot deel van de dag aan.

De brand brak rond 9.30 uur uit aan de Aldebaranstraat in Spijkenisse. Om 11.45 uur werd het sein brand meester gegeven. Uit voorzorg was een speciaal blusvoertuig van Rotterdam The Hague Airport opgeroepen om eventueel te blussen met schuim. Maar de inzet van dat voertuig bleek uiteindelijk niet nodig.

De veiligheidsregio schrijft dat nu wordt bekeken welke gevolgen de stroomstoring heeft voor de getroffen bedrijven en het Spijkenisse Medisch Centrum.

