Sigrid Kaag en haar gezin vonden het "bedreigend en angstig" dat er woensdagavond mensen al schreeuwend met een fakkel bij haar voor de deur stonden. De D66-leider en aanstaande vicepremier spreekt donderdag in een tweet van absurde en angstaanjagende gebeurtenissen.

"De stelselmatige bedreiging van politici ondermijnt de rechtsstaat en de democratie", schrijft Kaag in haar verklaring. "Dat maakt dat wij allemaal, maar dan ook allemaal, een rol en verantwoordelijkheid hebben. We kunnen het niet in stilte laten passeren." Volgens haar is er "werk aan de winkel", al zegt ze niet waar volgens haar een oplossing gevonden kan worden.

De man die woensdagavond werd aangehouden omdat hij al schreeuwend met een brandende fakkel voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag stond, zit nog vast. De 29-jarige Amsterdammer werd aangehouden vanwege de intimiderende en bedreigende situatie, zegt een politiewoordvoerder.

Deze Max schreeuwde complotleuzen voor de deur van Kaag en belde bij haar aan, zo is te zien in een video op sociale media die ook is gelivestreamd. Degene die het voorval heeft gefilmd, is vooralsnog niet aangehouden.

Man eerder aangehouden bij huis De Jonge

De aangehouden Amsterdammer is volgens verschillende media vorige maand ook opgepakt. Toen ging hij langs bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in Rotterdam.

De politie kon nog niet bevestigen dat het om dezelfde man gaat. Wel laat ze weten dat hij in het afgelopen jaar meerdere keren is aangehouden voor "verschillende strafbare feiten".

Kaag heeft, net als De Jonge eerder al deed, aangifte gedaan. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.