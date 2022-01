De jongste van de twee broers uit Almelo die zijn veroordeeld voor de dood van het veertienjarige meisje Lotte, gaat tegen zijn straf in beroep. Dat bevestigt zijn advocaat na berichtgeving van RTV Oost. De jongen houdt vol dat hij het meisje niets heeft aangedaan.

"Hij was er wel bij en heeft iets gezien. Hij heeft niet ingegrepen, maar dat is iets anders dan medeplegen", aldus de advocaat.

De broers van nu achttien en zestien jaar kregen op 23 december celstraffen van respectievelijk twee en één jaar opgelegd plus jeugd-tbs, omdat ze samen schuldig zijn aan de dood van het veertienjarige meisje. Voor beide broers heeft de rechtbank het jeugdrecht toegepast aangezien ze ten tijde van het misdrijf nog minderjarig waren (zeventien en vijftien jaar).

Het misdrijf vond een jaar geleden plaats in Almelo. Na een anoniem telefoontje, dat afkomstig bleek te zijn geweest van de vader van de jongens, trof de politie het lichaam van Lotte aan in een sloot bij een bedrijvenpark aan de rand van de Twentse stad. Ze bleek te zijn gewurgd.

Twee broers hadden eerder relatie met meisje

Al gauw werden de twee broers en hun vader opgepakt. De twee hadden onafhankelijk van elkaar een relatie met Lotte gehad. De oudste had onenigheid met haar gekregen toen ze een naaktfoto van hem met vriendinnen had gedeeld. Ook had ze hem verteld dat ze zwanger van hem was geraakt, wat achteraf niet waar bleek.

De broers hadden daarop met haar afgesproken. Er ontstond een ruzie waarbij stevige klappen werden uitgedeeld. Uiteindelijk zou de oudste broer Lotte hebben gedood. De jongste broer had daarbij met hem samengewerkt, waardoor ze volgens de rechters gezamenlijk verantwoordelijk waren voor de dood van het meisje. Het werd ze ook zwaar aangerekend dat ze het lichaam in een sloot hadden geduwd en afgedekt hadden met riet en maaiafval.