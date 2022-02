Van de ruim 8.000 staatlozen die sinds de versoepeling van 1 november een Nederlands paspoort aan konden vragen, hebben tot 1 januari 1.670 mensen dat al gedaan. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanuit de groep zelf werd verheugd gereageerd op het besluit, maar in de praktijk blijken er nog obstakels te zijn bij de aanvraag.

Het grootste deel van de verzoeken is nog in behandeling, maar 320 van de aanvragers hebben inmiddels een Nederlands paspoort in bezit. Van alle verzoeken werden tot dusver minder dan tien afgewezen. Ook zijn nog enkele verzoeken ingetrokken door de persoon die het verzoek heeft ingediend, laat het ministerie weten.

In 2007 kregen ongeveer 28.000 mensen een zogenoemd generaal pardon. Daardoor kregen zij een vergunning om in Nederland te blijven. Maar om een Nederlands paspoort te kunnen krijgen, moeten ze een verzoek tot naturalisatie indienen.

Daar slaagde een groot deel van de groep niet in, omdat ze een geldig paspoort of geboorteakte moesten overleggen. Die zogenoemde documentatie-eis was voor een deel van de groep onmogelijk om aan te voldoen, bijvoorbeeld doordat ze niet af durfden te reizen naar het land waar ze zijn geboren of omdat de lokale autoriteiten niet meewerkten.

Per 1 november is de documentatie-eis voor ruim achtduizend mensen te komen vervallen. Ook hoeven zij niet meer verplicht afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit. Die versoepeling werd eerder al ingevoerd voor de ongeveer tweeduizend minderjarigen uit de groep.

Niet iedereen kan naturalisatieverzoek betalen

Doordat de documentatie-eis is komen te vervallen, is het grootste obstakel weg, zegt Yosef Tekeste-Yemane, die namens een deel van de groep spreekt. "Maar er blijven nog hindernissen", voegt hij toe.

Zo lopen de kosten van een naturalisatieverzoek op tot wel 945 euro. Volgens het ministerie zijn die kosten zo veel mogelijk dekkend voor de kosten die de overheid maakt. "Die kosten zitten in het werk dat de IND en de gemeente moeten uitvoeren voor een verzoek", zegt een woordvoerder van het ministerie.

Maar door de hoge kosten is een naturalisatieverzoek niet voor iedereen te betalen, zegt Tekeste-Yemane. "Ik ken mensen die ermee wachten, omdat het ze op dat moment gewoon te veel geld kost. Er is een groep die daar moeite mee heeft."

Ook andere voorwaarden zorgen soms voor obstakel

Hij wijst ook op andere moeilijkheden die gepaard gaan met zo'n aanvraag. Zo moeten aanvragers een inburgeringscursus hebben gehaald, en is het soms moeilijk om de vrijstelling daarvoor in orde te maken. "Meerdere mensen hebben daar ervaring mee", ziet Tekeste-Yemane.

Andere voorwaarden die verbonden zijn aan het verzoek om Nederlander te mogen worden, zijn dat een persoon geen gevaar mag vormen voor de openbare orde en nationale veiligheid en moet er bij het IND geen twijfel bestaan over zijn of haar identiteit. Ook op grond daarvan kan een aanvraag worden bemoeilijkt en uiteindelijk worden afgewezen.

"We hebben nu wel de mogelijkheid om een paspoort aan te vragen. Dat is de afgelopen veertien jaar niet het geval geweest", reageert Tekeste-Yemane. "Het zal een jaartje extra duren, of twee. Maar dat de mogelijkheid er nu is, is veel waard."