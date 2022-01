Een man die met een fakkel voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag stond, is aangehouden. Dat bevestigt de partij woensdag. Er is aangifte gedaan. De man schreeuwde complotleuzen voor de deur van de politica, valt te zien op beelden op sociale media.

Kaag zit thuis in isolatie, omdat ze in contact is geweest met iemand die met het coronavirus besmet is. Net als veel andere politici wordt de aanstaande minister van Financiën met enige regelmaat bedreigd en geïntimideerd.

De man werd gefilmd door medestanders, die samen leuzen riepen. Op de beelden is te zien hoe de man aanbelde bij het huis en zelfs door het raam in de deur filmde.

Volgens verschillende media zou de aangehouden man vorige maand ook zijn opgepakt toen hij langsging bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in Rotterdam.

De politie bevestigt de aanhouding en stelt dat er meerdere meldingen van overlast werden gedaan in de buurt. "Naderhand hebben we ook gezien dat er een livestream was op sociale media. Die heeft ook meegeholpen voor het in kaart brengen van wat er precies gebeurd is."

De man zou aan de hand van de livestreambeelden herkend zijn en daarna aangehouden. Of de verdachte inderdaad ook eerder bij minister De Jonge op de stoep stond, kon de politie nog niet zeggen. De zaak wordt nu verder onderzocht.