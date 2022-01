De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag acht jaar cel opgelegd aan Mike S., een 54-jarige man die vanuit een huis in het Noord-Hollandse De Kwakel een grootschalige drugshandel runde.

S. is daarnaast gestraft voor het in bezit hebben van ongeveer 4.000 kilo cocaïne en het witwassen van 12 miljoen euro. Ook had hij meerdere wapens in bezit. Justitie had 10,5 jaar celstraf geëist.

Eind juni werden na een inval in een woning in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel miljoenen aan cashgeld en een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen. De drugs, met een straatwaarde van ongeveer 200 miljoen euro, en het geld lagen verspreid over het huis en in de kruipruimte van het pand. Net als een selectie luxeproducten en enkele wapens.

De 54-jarige S. was destijds in de woning en werd ter plekke aangehouden. Hoewel het huis op niemands naam staat, wordt hij als de bewoner beschouwd. Op het adres in De Kwakel staat ook het bedrijf van S. ingeschreven.

iPod bewijst drugshandel

De iPod van S. is een belangrijk bewijsstuk. Berichten en notities op het apparaat tonen volgens de rechter aan dat hij voor ongeveer 23 miljoen euro in cocaïne heeft gehandeld. In het huis in De Kwakel werd in totaal 11 miljoen euro gevonden. De overige 12 miljoen heeft S. volgens de rechtbank witgewassen. Dat blijkt ook uit camerabeelden en berichten op de iPod.

Op diezelfde iPod is ook bewijs gevonden voor de handel in nog eens 950 kilo cocaïne, boven op de ruim 3.000 kilo die in eerste instantie in de woning werd gevonden. "Buitensporig", zo omschrijft de rechtbank de hoeveelheden cocaïne, geld en wapens in deze zaak.

De drugs zijn volgens de politie van een Zuid-Amerikaanse drugsorganisatie, maar zij specificeerde dat niet nader. Eind 2019 zei S. in een interview vaak voor zaken naar Mexico te reizen en onder andere in vastgoed te handelen. Tot en met de uitspraak van woensdag beriep hij zich op zijn zwijgrecht.