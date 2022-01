De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft het afgelopen jaar 3.550 mensen veilig aan wal gebracht. Dat is een stuk minder dan een jaar eerder, toen 4.155 mensen werden gered, blijkt woensdag uit cijfers van de KNRM. Redenen van de daling zijn het slechte zomerweer in 2021 en het feit dat een jaar eerder relatief veel Nederlanders in eigen land vakantie vierden vanwege de coronacrisis.

Net als in 2020 moesten ook vorig jaar trainingen worden geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. Oefenavonden konden niet altijd doorgaan en er werd in sommige periodes gevaren met een minimum aan bemanningsleden. Wel bleven alle 45 reddingsposten, mede door veertienhonderd vrijwilligers, continu bemand.

Volgens KNRM-directeur Jacob Tas is vanwege de coronacrisis creativiteit vereist. "Bij de KNRM draait het bij uitstek om samenwerken. Maar door corona moest dat samenwerken soms op hele andere, nieuwe manieren. Dat de reddingsstations 100 procent operationeel inzetbaar bleven, verdient een enorm groot compliment aan alle medewerkers en vrijwilligers; de bemanning, helpers aan de wal en plaatselijke commissieleden."

Tas voegt daaraan toe: "En niet te vergeten de mensen die dit op de achtergrond mogelijk maken: partners, familieleden en werkgevers. Hun steun is onontbeerlijk voor het werk dat we doen."

In 2022 neemt de organisatie acht nieuwe reddingsschepen in gebruik. De oudste boten uit de vloot zijn na dertig jaar inzet toe aan vervanging. De eerste van acht nieuwe reddingsboten uit de 'Van Wijk'-klasse maakte eind 2021 zijn proefvaart en zal in de loop van dit jaar worden ingezet. Deze serie boten is genoemd naar een erflater die geld naliet voor de bouw van een boot.

Het aantal donateurs van de KNRM steeg in 2021 met 2.000 tot 105.000.