De strenge lockdown waar Nederland sinds 19 december in zit, mag in stand gehouden worden. Dat heeft de rechter in Den Haag woensdag bepaald. Daarmee blijft de huidige lockdown tot zeker 14 januari gelden.

Advocaat Bart Maes had namens zes eisers de Staat (de rechterlijke aanduiding voor de overheid) voor de rechter gedaagd. Zij vinden dat de harde lockdown met onmiddellijke ingang moet worden beëindigd.

Volgens de rechtbank heeft de Staat "een ruime beoordelingsvrijheid" bij keuzes die noodzakelijk zijn voor het algemeen belang. Dat geldt in het bijzonder voor "preventieve maatregelen op het gebied van gezondheid".

Alleen als zonder twijfel duidelijk is dat de Staat onjuiste keuzes maakt, kan er rechterlijk ingegrepen worden. De rechtbank wijst erop dat de Staat de beslissing voor de lockdown heeft genomen op basis van "deskundig advies" van het Outbreak Management Team (OMT).

De eisers trekken andere conclusies uit wetenschappelijke onderzoeken dan het OMT, maar dat maakt de visie van het OMT volgens de rechter niet evident onjuist.

Eerder spande Maes ook over de coronapas een kort geding aan tegen de Staat. Ook toen oordeelde de rechter in het voordeel van de Staat.