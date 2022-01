Het weer is woensdag bijzonder gevarieerd: de hemel is bewolkt, maar de zon kan schijnen. Er valt regen en er is kans op hagel, onweer en natte sneeuw.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

De noordwestenwind waait matig tot vrij krachtig, maar kan aan de kust toenemen tot krachtig en hard met zware windstoten van 75 tot lokaal 90 kilometer per uur.

In de middag neemt de wind in kracht af. De temperatuur kan oplopen tot 6 graden.