De politie heeft tot nu toe 250 tips ontvangen over een cold case nadat een stripverhaal en 3D-beelden waren verspreid. De politie hoopt de man te vinden die in 2010 in kelderboxen in Schiedam en Vlaardingen twee verkrachtingen pleegde en een poging daartoe deed.

Het stripverhaal verscheen eind december nadat eerder al driedimensionale beelden van de mogelijke dader waren verspreid. Die levensechte beelden waren onlangs op tv te zien, samen met interviews met de drie slachtoffers.

De zedenverdachte benaderde in de nazomer van 2010 drie meisjes die hun fiets in een kelderbox wilden zetten. Hij sprak ze aan met een smoes over een fietspomp, waarna hij ze met een mes bedreigde en seksueel misbruikte. De slachtoffers waren toen dertien en vijftien jaar oud. Eén meisje wist aan de man te ontkomen.

De man sloeg twee keer toe in Vlaardingen en eenmaal in Schiedam. Vermoedelijk woonde hij daar in de buurt, denkt de politie. De politie is nu de tips aan het onderzoeken en heeft dinsdag in de uitzending van Opsporing Verzocht opgeroepen om tips te blijven sturen. "Elke tip kan net dat stukje extra informatie bevatten dat later cruciaal blijkt te zijn."