Door een explosie op een vissersboot in Dordrecht dinsdagmiddag is een 25-jarige man uit Puttershoek overleden. Een 28-jarige Rotterdammer raakte zwaargewond.

De overleden man was na de explosie enige tijd vermist en werd later uit het water gehaald. Volgens de brandweer mocht hulp niet meer baten. De zwaargewonde is overgebracht naar het ziekenhuis.

De boot lag op een scheepswerf aan de Merwedestraat. Rond 16.30 uur werden de hulpdiensten opgeroepen vanwege de ontploffing. Omdat iemand vermist werd, waren er ook duikteams aanwezig. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt het incident.

Wouter Kolff, de burgemeester van de gemeente Dordrecht, spreekt van een "heftig incident". "Ik leef zeer mee met alle betrokkenen en de nabestaanden", schrijft hij op Twitter.