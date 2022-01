Het Openbaar Ministerie (OM) gaat nog maar twee personen vervolgen voor de vermissing van de zwangere studente Sumanta Bansi. De vrouw en broer van een van de verdachten worden niet meer vervolgd, bleek dinsdag in de rechtbank van Alkmaar.

Volgens het OM is er onvoldoende bewijs om de broer en echtgenote van hoofdverdachte Manodj B. te vervolgen. Daarom zijn de zaken tegen hen geseponeerd.

De veertigjarige B. en zijn vader Dwarka B. gelden nog altijd als verdachte in de zaak. Het OM verdenkt de mannen ervan de studente om het leven te hebben gebracht.

De advocaat van Manodj B. vroeg de rechtbank dinsdag zijn cliënt het proces in vrijheid te laten afwachten. De rechtbank heeft dat verzoek afgewezen. Zijn vader is op vrije voeten gesteld tot de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De destijds 23-jarige Bansi verdween in februari 2018 van de aardbodem. De politie gaat ervan uit dat de studente slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een mogelijk motief daarvoor is eerwraak: Bansi zou zwanger zijn geweest van Manodj B.