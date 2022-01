De politie heeft dinsdag een 35-jarige man en een 61-jarige vrouw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van marktkoopman Andy de Heus in 2012. De verdachten zitten in volledige beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat, meldt de politie.

De verdachten komen beiden uit Sittard. De man werd dinsdagochtend opgepakt in zijn cel in de gevangenis in Roermond. De vrouw werd aangehouden in Sittard. Ze werd in 2016 ook al aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij deze zaak. Na haar vrijlating bleef ze verdachte.

Afgelopen juni werd bekend dat het hoger beroep tegen hoofdverdachte Ronnie S. werd uitgesteld, nadat er aanwijzingen waren dat behalve de 54-jarige S. ook anderen betrokken waren bij de dood van De Heus. In het kader van dit onderzoek zijn de twee andere verdachten aangehouden. De politie heeft niet bekendgemaakt wat de link tussen S. en de twee verdachten is.

De rechtbank in Limburg veroordeelde S. op 25 juni 2020 tot een gevangenisstraf van zeventien jaar wegens doodslag. Het Openbaar Ministerie (OM) ging daartegen in hoger beroep omdat het die straf te laag vond. Het OM had levenslang geëist wegens moord.

S. bekende eerder dat hij marktkoopman De Heus in december 2012 op een vakantiepark in het Limburgse dorp Stevensweert om het leven had gebracht. De twee hadden ruzie over een wietplantage. Vervolgens begroef S. het lichaam van De Heus in het dorp, waar het pas op 16 februari 2016 werd teruggevonden bij een visvijver.