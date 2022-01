NOS-weerman Gerrit Hiemstra heeft dit jaar de Machiavelliprijs toegekend gekregen. Hiemstra krijgt de prijs, omdat hij "klimaatverandering en de gevolgen daarvan op aansprekende wijze inzichtelijk maakt voor een breed publiek", laat het bestuur van de stichting achter de prijs dinsdag weten.

Stichting Machiavelli stelt dat de meteoroloog onbedoeld is uitgegroeid tot boegbeeld van de klimaatbeweging. De jury schrijft in zijn rapport: "Met een tomeloze energie brengt hij de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering over het voetlicht. Hij legt uit, hij licht toe en hij spreekt tegen, waar nodig. Alles in begrijpelijke taal, met wetenschap als basis."

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Vorig jaar was die voor hoogleraar virologie Marion Koopmans en Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Het jaar daarvoor ging de prijs naar Eliot Higgins van journalistiek collectief Bellingcat.

Hiemstra zelf zei op Radio 1 dat hij zich niet had gerealiseerd wat voor impact het heeft wat hij doet. "Het is gewoon mijn werk", zei hij tegen presentator Astrid Kersseboom. "Het is natuurlijk iets wat echt is, een reëel probleem dat je niet weg kan redeneren. We kunnen er van alles van vinden, maar het gaat niet weg."

Hij zei het bijna als een plicht te zien het onderwerp naar voren te blijven brengen. "De wetenschap is zo overduidelijk over dit onderwerp, dus moet je er iets mee doen. En dat is door te proberen de essentie eruit te halen en die over het voetlicht te brengen, zodat mensen weten wat er aan de hand is."

De Machiavelliprijs wordt op woensdag 9 februari uitgereikt door Marja Wagenaar, voorzitter van Stichting Machiavelli, in Den Haag. Het is de 33e keer dat de prijs wordt uitgereikt.