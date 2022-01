De man uit Haaksbergen die op Oudejaarsdag werd opgepakt na een incident met een klaphamer, waarbij een twaalfjarige jongen om het leven kwam, is vrijgelaten. Hij blijft wel verdacht van dood door schuld, meldt de politie.

Er waren volgens de politie onvoldoende redenen om de man nog langer vast te houden.

Op Oudejaarsdag was een klein buurtfeestje bezig op de Albert Cuyplaan in Haaksbergen. Daarbij sloeg de verdachte met een zogenoemde klaphamer op magnesiumpoeder. Dat zorgt voor harde knallen, vergelijkbaar met carbid- of melkbusschieten.

Behalve het dodelijke slachtoffer viel ook nog een zwaargewonde, een jongen van elf jaar. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Een derde jongen die erbij stond bleef ongedeerd. De drie jongens waren omstanders en niet zelf met de klaphamer bezig.