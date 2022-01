De 32-jarige man die is aangehouden in verband met de dood van de veertienjarige Esmee in Leiden blijft de komende veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Den Haag maandag bepaald, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De man wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht.

De verdachte is een bekende van het uit Hazerswoude-Rijndijk afkomstige slachtoffer, aldus het OM. Bronnen zeggen tegen Omroep West dat het om haar turnleraar gaat.

Het meisje werd afgelopen donderdag rond middernacht als vermist opgegeven. De politie startte een onderzoek en ging op zoek. De volgende ochtend meldde een groepje sporters dat ze in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden een lichaam hadden gevonden. Het bleek om het vermiste meisje te gaan. De verdachte werd diezelfde dag nog aangehouden.

Het OM is terughoudend met commentaar, omdat de man in alle beperkingen zit. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Het nieuws over de dood van het meisje komt "hard aan", zo liet burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn maandag in een verklaring weten. Hazerswoude-Rijndijk valt onder haar gemeente. "Onze gedachten gaan uit naar ouders, familie en vrienden van het meisje", aldus Spies. "Van hun verdriet kunnen we ons nauwelijks een voorstelling maken. Ik wens alle nabestaanden die haar nu moeten missen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd."