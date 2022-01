De politie onderzoekt of Royce de Vries, de zoon van de vorig jaar vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries, gevaar loopt. Onbekenden zouden hem willen vermoorden, zo blijkt volgens Het Parool uit een anonieme tip.

De advocaat wil vanzelfsprekend niets zeggen over getroffen veiligheidsmaatregelen. "Ik hoop met het naar buiten brengen van deze informatie de dreiging te doen stoppen."

Royce zou niet weten waarom criminelen het op hem hebben gemunt. "De enige reden die ik kan bedenken, is dat ik als advocaat de zussen van Nabil B. bijstond in een civiele kwestie tegen de Staat", citeert de krant hem.

B. is de kroongetuige in het Marengo-proces. Daarin wordt een criminele organisatie vervolgd, waar Ridouan T. het kopstuk van zou zijn. B. legde al meerdere belastende verklaringen over T. af.

Nog tijdens het proces werden B.'s advocaat Derk Wiersum en zijn broer Reduan B. geliquideerd. Vorig jaar werd Peter R. de Vries doodgeschoten, die fungeerde als de vertrouwenspersoon van B.

Na de moordaanslag op zijn vader Peter stopte Royce de Vries als advocaat van de zussen van B. "Vanwege veiligheidsoverwegingen stond ik hen al anoniem bij. Dat lekte door onzorgvuldigheid bij opsporingsdiensten uit", aldus De Vries.

De zaak waarin hij de zussen van B. bijstond, heeft overigens niets te maken met het Marengo-proces. "Maar na de aanslag heb ik mijn familie moeten beloven dat ik mijn handen van de procedures zou aftrekken. Het was niet het moment om eigenwijs te zijn."