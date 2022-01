De Keniaanse politie heeft in december een Nederlandse mensensmokkelaar opgepakt in Nairobi. De 53-jarige John H. was vier jaar lang voortvluchtig en wordt van vier smokkeloperaties verdacht. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt tegen NU.nl dat de aanhouding een "uniek geval" is.

John H. werd 16 december door de Keniaanse politie aangehouden in hoofdstad Nairobi. Op Eerste Kerstdag droeg de Keniaanse overheid hem over aan Nederland, waar hij bij aankomst op Schiphol gelijk werd gearresteerd.

"Het gaat om een geboren Ethiopiër met een Nederlands paspoort", vertelt een woordvoerder van het OM aan NU.nl. "Meestal zien we Irakezen en Iraniërs die betrokken zijn bij mensensmokkel in hun land van herkomst, maar deze man richtte zich op Eritreeërs en bevond zich in Kenia. Al met al maakt dit John H. tot een uniek geval."

Na de arrestatie op Schiphol is H. voor negentig dagen in voorlopige hechtenis geplaatst. Als hij schuldig wordt bevonden kan hij acht jaar gevangenisstraf krijgen. Aan de aanhouding van de man werkten de Koninklijke Marechaussee, Interpol, de Nederlandse politie, het Openbaar Ministerie en de Keniaanse politie mee.

H. betrokken bij vaak tevergeefse smokkelpogingen via de lucht

H. wordt ervan verdacht de begeleider of uitvoerder te zijn geweest van vier smokkeloperaties, laat het OM weten. Volgens Interpol heeft hij waarschijnlijk tientallen Eritrese vrouwen, mannen en kinderen naar Europa gesmokkeld.

Deze vluchtelingen reisden niet per boot, maar per vliegtuig vanuit Soedan of Eritrea. Via tussenstops in diverse landen probeerden zij naar Europa te vliegen.

Bij elk smokkelincident droegen de Eritreeërs vervalste documenten bij zich, zoals visa en paspoorten. Bij drie van de vier acties waarbij H. vermoedelijk betrokken was, mochten de vluchtelingen niet verder reizen en werden ze teruggestuurd. Het laatste incident was in 2018.