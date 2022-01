Twee mannen zijn op Nieuwjaardag aangehouden in de haven van Rotterdam op verdenking van het smokkelen van een partij cocaïne. De twee personen van 24 en 33 jaar zijn de eerste drugsverdachten die zijn gearresteerd sinds op 1 januari een nieuwe wet inging die het mogelijk maakt om het onbevoegd aanwezig zijn op (lucht)havens strenger te bestraffen met celstraffen tot twee jaar.

In sommige gevallen kan volgens het kersverse artikel 138aa, ook wel de 'uithalerswet' genoemd, de maximumstraf van twee jaar worden verhoogd met maximaal acht maanden. Uithalers kwamen er voorheen vaak van af met een boete.

Een woordvoerder van het Rotterdamse Openbaar Ministerie laat aan NU.nl weten dat een van de verdachten al eerder is aangehouden voor het zich onbevoegd bevinden in de Rotterdamse haven.

Het OM is blij met de nieuwe wet. "Vroeger moesten we een verdachte echt kunnen linken aan een partij drugs in de haven", zegt de woordvoerder. "Nu is alleen al zonder toestemming aanwezig zijn op het terrein strafbaar. Dat is mooi, want je hebt er gewoon niets te zoeken."

De haven van Rotterdam kende in 2021 een flinke toename in het aantal uithalers, personen die zich voor een paar duizend euro op het haventerrein begeven om de drugs uit zeecontainers te halen. Vorig jaar werden 452 uithalers aangehouden, tegen 281 het jaar ervoor.

Sommigen verblijven meerdere dagen in zogenoemde 'hotelcontainers' tot ze een seintje krijgen waar de cocaïne zich bevindt. In september werden nog negen mannen uit zo'n container gered. Ze hadden zelf het alarmnummer gebeld nadat de deur in het slot was gevallen en ze in ademnood kwamen.