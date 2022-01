Op de meeste plaatsen is het maandag droog. In het zuiden is er kans op een bui en onweer, in de rest van het land laat de zon zich mogelijk zien.

De wind is matig tot vrij krachtig en draait naar een westelijke richting. Het wordt ongeveer 11 graden.

In de nacht van maandag op dinsdag regent het vooral in het zuiden. Op andere plekken valt een enkele bui.

Dinsdag wordt het 6 tot 8 graden en blijven buien mogelijk. Vooral later op de dag is er weer wat zon.

