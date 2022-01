De politie is op zoek naar getuigen rond de ontvoering van een man die vrijdag in het Gelderse dorp Aerdt wist te ontkomen aan zijn belagers. De man belde na zijn ontsnapping aan bij een huis in het dorp.

De Frans sprekende man belde aan de Renbaan aan bij een inwoner van het dorp. Hij was gewond maar nog wel aanspreekbaar. Op verzoek van de man belde de bewoner de politie.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man in Frankrijk is ontvoerd. Hij is in daarna in Nederland vastgehouden, meldt de politie van Zevenaar op Facebook.

De politie zoekt naar personen die de man de afgelopen tijd hebben gezien. Ook camerabeelden zijn welkom.