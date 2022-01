Het aantal autobranden is vorig jaar voor het eerst sinds 2018 weer afgenomen, meldt alarmeringen.nl maandag. In totaal kwamen er in 2021 bij de hulpdiensten 4.753 meldingen van een autobrand binnen, ruim 13 procent minder dan in 2020 (5.500 meldingen).

De landelijke daling is niet overal terug te zien. Vooral in de provincie Flevoland nam het aantal autobranden toe, met bijna 30 procent. In totaal ging het daar om 133 autobranden.

Ook in Drenthe en Friesland nam het aantal autobranden toe, maar met respectievelijk 7,8 en 6,1 procent een stuk minder hard dan in Flevoland. In alle andere provincies waren er minder autobranden. In Noord-Brabant daalde het aantal autobranden met ruim 21 procent tot 763.

Bewoners van Hendrik-Ido-Ambacht (Zuid-Holland) kregen het afgelopen jaar een stuk meer autobranden voor hun kiezen dan in 2020. Waar er toen maar één melding bij de hulpdiensten binnenkwam, ging het vorig jaar om negen autobranden.

Ook in Naaldwijk, Mijnsheerenland, Hattem en Leiderdorp ging het aantal autobranden omhoog. Uitschieter is Assen; daar nam het aantal autobranden met 20 toe tot 37.

De ranglijst blijft aangevoerd worden door de grote steden. Amsterdam staat bovenaan met 259 meldingen, gevolgd door Den Haag (253) en Rotterdam (198).