De veertienjarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk die op Oudjaarsdag dood is gevonden aan de Melchior Treublaan blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gekomen, meldt de politie zondag via Twitter. Een 32-jarige inwoner van Leiden is aangehouden als verdachte in de zaak.

Het meisje was donderdagavond 30 december rond middernacht als vermist opgegeven. De politie startte een onderzoek.

De volgende ochtend meldde een groepje sporters dat ze in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden een lichaam hadden gevonden. Het bleek om het vermiste meisje te gaan.

Het onderzoek daarna leidde naar de nu aangehouden verdachte. Hij zit in beperkingen en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat.

Maandag wordt de verdachte voorgeleid aan een rechter-commissaris. De politie onderzoekt wat de rol van de verdachte is geweest en is dringend op zoek naar getuigen.