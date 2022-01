Nog enkele honderden mensen zijn aanwezig op het Museumplein in Amsterdam om te protesteren tegen het coronabeleid. Daar geldt sinds het begin van de middag een noodbevel, wat inhoudt dat niemand zich daar op het plein mag begeven. Er staan nog ongeveer twee- tot driehonderd mensen in het donker.

Nadat burgemeester Femke Halsema het noodbevel had afgegeven en de mobiele eenheid het plein zondagmiddag had schoongeveegd, liep een groot deel van de aanwezigen naar het Westerpark. Daar hield Forum voor Democratie de aftrap voor de campagne van de partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de loop van de middag liepen veel mensen weer terug naar het Museumplein.

De mobiele eenheid van de politie lijkt klaar te staan op het Museumplein om opnieuw in te grijpen. Woordvoerders van de politie en de gemeente doen daar geen mededelingen over. Over het aantal arrestaties zegt de politie evenmin iets, omdat dit aantal oploopt.

Vooralsnog is de sfeer op het Museumplein gemoedelijk. Langs het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum staan mensen in de schemering te praten en te eten, en er klinkt muziek. Politieagenten staan ook te praten met demonstranten.

Politie had eerdere coronademonstratie verboden

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbood donderdag de originele demonstratie tegen de coronamaatregelen, omdat de actievoerders uit zouden zijn op een confrontatie en het overtreden van de regels. Ook had de politie sterke aanwijzingen dat personen en groepen zondag bereid waren geweld te gebruiken.

Ondanks het verbod was de verwachting dat duizenden mensen alsnog naar het plein zouden komen. Op de meeste toegangsplekken naar het plein stonden daarom agenten, die voorbijgangers preventief fouilleerden. Ook werd in tassen gekeken en moesten mensen zich legitimeren.