De ME heeft zondagmiddag duizenden betogers van een verboden coronademonstratie van het Museumplein gestuurd. Inmiddels zijn de demonstranten verplaatst naar het Westerpark, waar gelijktijdig een manifestatie van Forum voor Democratie plaatsvindt. De gemeente staat die bijeenkomst wel toe, al is het maximumaantal van tweeduizend aanwezigen overschreden.

Rond 16.30 uur lopen veel demonstranten echter van het Westerpark weer terug in de richting van het Museumplein. Ze lijken hierbij niet door de politie tegen te worden gehouden.

Eerder op de dag verzamelden zich daar al mensen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Een aangekondigde demonstratie op het plein was eerder verboden, maar desondanks kwamen duizenden betogers om "koffie te drinken".

Een groot deel van de mensen op het Museumplein vertrok na enige tijd in een stoet naar het Westerpark. Dat gebeurde ongeveer gelijktijdig met een oprukkende mobiele eenheid. Burgemeester Femke Halsema had een noodbevel afgegeven voor het Museumplein, wat betekent dat niemand zich meer op die plek mag begeven. Rond 13.15 uur was het plein leeg.

De politie was in groten getale aanwezig rond het Museumplein. Ook waren er meerdere waterkanonnen en politiehonden, en kregen de agenten ondersteuning van een peloton van de marechaussee. Het plein is tot 23.00 uur een veiligheidsrisicogebied.

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbood de originele demonstratie tegen de coronamaatregelen donderdag, omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het overtreden van de regels. Ook had de politie sterke aanwijzingen dat personen en groepen zondag bereid waren geweld te gebruiken.

Er was zondag veel politie aanwezig rond het Museumplein. Foto: ANP

Politie fouilleerde mensen op toegangswegen

Ondanks het verbod was de verwachting dat duizenden mensen alsnog naar het plein zouden komen. Op de meeste toegangsplekken naar het plein stonden daarom agenten, die mensen preventief fouilleerden. Ook werd in tassen gekeken en moesten mensen zich legitimeren.

De politie wilde eerder staken tijdens de inmiddels verboden demonstratie, maar besloot uiteindelijk slechts te demonstreren "in afgeslankte vorm" vanwege de verwachte drukte. Uiteindelijk beëindigde de politie de staking om 11.00 uur om zich voor te bereiden op de coronademonstratie.

Meerdere trams van lokale vervoerder GVB rijden zondag om, zodat ze niet stil komen te staan rond het Museumplein.