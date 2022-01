Zondagavond is er na droge perioden kans op forse buien met kans op onweer en windstoten.

Regen trekt in de van zaterdag op zondag over het land. Het wordt niet kouder dan 9 tot 11 graden. Zondagochtend trekt de neerslag weg en is het in de middag vaker droog. Het wordt dan 11 tot 13 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de avond volgen vanuit het zuidwesten forse buien met kans op onweer en windstoten.

