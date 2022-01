Ambulancemedewerkers hebben tijdens hun diensten rond de jaarwisseling nauwelijks te maken gehad met agressie. Dat stelt Ambulancezorg Nederland (AZN) zaterdag namens de werkgevende organisaties in de ambulancezorg. Beroepsvereniging V&VN bevestigt dit beeld namens het ambulancepersoneel aan NU.nl.

Een woordvoerder van V&VN laat weten dat het ambulancepersoneel tijdens de jaarwisseling niet met noemenswaardige incidenten van fysiek of verbaal geweld te maken heeft gehad. Precieze cijfers zijn bij de beroepsvereniging nog niet bekend.

"Het aantal agressie-incidenten is zeer gering geweest", zegt een woordvoerder van AZN. "Er was een incident met bedreiging en nog een ander incident met wat duwen en trekken. Verder heeft er niet veel plaatsgevonden."

De Nederlandse nieuwjaarsnacht is relatief rustig verlopen. Wel moest de Mobiele Eenheid (ME) op enkele plaatsen ingrijpen en kwamen in de nacht van vrijdag op zaterdag vanuit het hele land meldingen van branden binnen.

Eind oktober stelde AZN tegenover NU.nl dat het geweld tegen ambulancepersoneel in de media werd uitvergroot. V&VN bevestigde die stelling, maar benadrukte dat ambulancemedewerkers die wel met geweld te maken hebben gehad, begrip en medeleven verdienen.