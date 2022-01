Vrijdag kwam een twaalfjarige jongen om het leven door een incident met een klaphamer. Hoe werkt het apparaat dat hardere knallen zou veroorzaken dan het schieten met carbid?

Een klaphamer bestaat uit een hamer in een stellage die met een klap kan neervallen in een explosief poeder. Door de kracht van de klap ontploft het poeder met een harde knal.

De hamer is vaak voorzien van een punt. De meeste stellages zijn door particulieren zelf gemaakt.

Het explosieve poeder dat bij een klaphamer wordt gebruikt, bestaat meestal uit een mengsel van zwavel en natriumchloraat. Ook magnesiumchloraat wordt vaak gebruikt. Het mengsel kan door vonken makkelijk tot ontploffing komen.

Gebruikers van klaphamers kunnen het explosieve mengsel dat nodig is voor de knal bestellen. Er zijn ook mensen die zelf een mengsel maken.

Klaphamers vallen niet onder het vuurwerkverbod. De installaties worden niet opgevat als vuurwerk. Hetzelfde geldt voor carbidschieten, dat vooral populair is in het noorden en oosten van Nederland.

Het landelijk vuurwerkverbod zorgt ervoor dat de vraag naar carbid en melkbussen om het chemisch goedje in te stoppen zich uitbreidt over het land.

De klaphamer is in Twente al tientallen jaren een traditie. Volgens Tubantia is het gebruik hiervan toegenomen door het vuurwerkverbod van de afgelopen jaren.

In België heet een klaphamer 'knalhamer'. Vooral op bruiloften maken onze zuiderburen gebruik van het apparaat.

Er zijn eerder ongelukken gebeurd met een klaphamer. In 2015 verloor een inwoner van Vriezenveen een deel van zijn hand toen het misging.

Door de explosie lag hij een paar dagen in coma. "Ik wist dat dat poeder licht ontvlambaar is, maar dat het kan exploderen, had ik nog nooit gehoord", zei de man in 2016 tegen Tubantia.