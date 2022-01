Een man die vrijdag is aangehouden op verdenking van dood door schuld bij een incident met een klaphamer waarbij een twaalfjarige jongen om het leven kwam zit nog vast, meldt RTV Oost zaterdag.

De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat en de politie.

Het incident vond vrijdag plaats tijdens een klein buurtfeest aan de Albert Cuyplaan in Haaksbergen. De omgekomen jongen liep met twee andere kinderen voorbij toen een een explosie plaatsvond. Een van zijn vriendjes raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis.

De explosie was veroorzaakt door een klaphamer. Een klaphamer met magnesiumpoeder zorgt voor harde knallen, vergelijkbaar met carbid- of melkbusschieten. In eerste instantie werd gedacht aan een ongeluk met vuurwerk.

De politie is nog bezig met onderzoek naar het incident.