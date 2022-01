De politie heeft zaterdag rond 16.45 uur met grote inzet een einde gemaakt aan een groot illegaal feest in het Gelderse dorp Rijswijk. Honderden mensen uit binnen- en buitenland waren daar al sinds vrijdagavond feest aan het vieren in een oude steenfabriek. De eerste meldingen hierover kwamen na middernacht binnen.

De politie greep in de nachtelijke uren niet in. Volgens een woordvoerder gebeurde dat niet omdat het terrein erg moeilijk begaanbaar zou zijn, het er extreem donker was en politiemensen ook elders nodig waren.

De politie wilde het feest zaterdagmiddag zonder geweld beëindigen en hoopte dat de feestgangers uit zichzelf zouden vertrekken. De Mobiele Eenheid (ME) was aanwezig.

Op Twitter schreef burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren, waar Rijswijk onder valt: "Dit is een illegaal feest. Het is dus verboden. Bovendien is het niet gepast in de coronacrisis. De maatregelen gelden voor iedereen."

Volgens Omroep Gelderland hing er professionele lichtapparatuur in de loods. Bezoekers zouden spreken van twee- tot drieduizend feestgangers. Er zou tot nu toe één persoon zijn aangehouden, in de buurt van het feestterrein.