Het nieuwe jaar is amper twaalf uur oud, maar het eerste weerrecord van 2022 is al een feit. Met 13,1 graden Celsius in De Bilt is het zaterdag namelijk de warmste 1 januari ooit gemeten. Daarmee is het oude record van 12,9 graden uit 2012 gebroken, meldt Weerplaza.

In Maastricht is rond het middaguur zelfs 14,4 graden gemeten. Sinds het begin van de metingen begin vorige eeuw was het nooit eerder zo warm in Nederland op de eerste dag van het jaar. Het oude record stamt uit 1916, toen in Vlissingen sprake was van 14,2 graden.

De hoge temperatuur is het gevolg van de zuidwestenwind, die al een paar dagen een zeer milde lucht richting ons land blaast. Hierdoor regende het de afgelopen dagen warmterecords. Zo was het vrijdag ook al de warmste Oudejaarsdag ooit en ging 30 december de boeken in als de warmste ooit geregistreerd.

Volgens Weerplaza is het goed mogelijk dat zondag voor de vierde dag op rij een warmterecord gebroken gaat worden. Pas na het weekend komt er een einde aan het zeer zachte weer, aldus de weerdienst.

1 januari is traditioneel ook de dag van de nieuwjaarsduik in Scheveningen, maar vanwege de coronamaatregelen kon de zeedoop voor het tweede jaar op rij niet doorgaan. Toch grepen sommige mensen in de badplaats het zachte weer aan om zaterdag op eigen initiatief een duik in de Noordzee te nemen.