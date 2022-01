Op Nieuwjaarsdag is er veel bewolking te zien, maar af en toe kan de zon ook even tevoorschijn komen.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

Hoewel er veel bewolking is blijft het droog. De wind komt uit het zuid-westen en voert zachte lucht aan.

In het noorden wordt het 12 tot 13 graden en in het zuiden wordt het zelfs nog een graadje warmer. Als de zon zich laat zien kan het in het zuiden plaatselijk ruim 15 graden worden.

In de avond daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. De bewolking neemt toe, net als de kans op regen.