Het KNMI heeft in het afgelopen jaar twaalf keer code oranje of rood afgegeven vanwege gevaarlijke weersomstandigheden. Dat is het grootste aantal waarschuwingen sinds de invoering van het systeem in 2010.

Drie kondigde het weerinstituut code rood af: voor sneeuwjacht en ijzel in februari en voor de extreme neerslag in Limburg in juli, meldt het KNMI in zijn jaaroverzicht. Code rood is van kracht bij extreem weer dat een grote impact op de samenleving heeft.

Volgens het KNMI is bij code rood sprake van een weersituatie waarin zoveel schade, letsel en overlast kan optreden, dat het de maatschappij kan ontwrichten. Dit kan ook lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst twaalf uur voordat het het weerfenomeen zich voordoet afgegeven.

Na vijf zeer warme jaren was 2021 qua temperatuur een normaal jaar. De gemiddelde temperatuur was 10,4 graden, waar dit normaal 10,5 graden is. Uitschieters waren de zeer koele lente en warmste junimaand sinds 1901. Na een koele augustus waren de laatste vier maanden van het jaar (flink) warmer dan normaal.

Een opmerkelijke gebeurtenis was een zogeheten valwind in juni, die voor grote schade zorgde in Leersum. De valwind trad op tijdens zwaar noodweer.