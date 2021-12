Na een ongeluk met een klaphamer aan de Albert Cuyplaan in Haaksbergen is een jongen van twaalf jaar oud overleden. Een andere jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ontstond de explosie door een klaphamer.

De politie laat weten ter plekke hulp te hebben verleend met de komst van ambulances en een traumahelikopter. De kinderen zelf waren niet bezig met het vuurwerk. Ze liepen met zijn drieën langs toen de explosie ontstond. Het derde kind is niet gewond geraakt.

Eén man is aangehouden. Zijn identiteit is niet vrijgegeven. De politie heeft het onderzoek naar het ongeluk opgeschaald met recherche. Een klaphamer is een installatie waarmee magnesiumpoeder tot ontploffing wordt gebracht.