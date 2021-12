Bij een ongeluk met een klaphamer aan de Albert Cuyplaan in Haaksbergen is een jongen van twaalf jaar overleden. Een jongen van elf is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ontstond een explosie door een klaphamer, een installatie waarmee magnesiumpoeder tot ontploffing wordt gebracht.

De politie laat weten ter plekke hulp te hebben verleend tot de komst van ambulances en een traumahelikopter. De kinderen waren zelf niet bezig met de installatie. Ze liepen met zijn drieën langs toen de explosie plaatsvond. Het derde kind is niet gewond geraakt.

Een man is aangehouden op verdenking van dood door schuld. Zijn identiteit is niet vrijgegeven. De politie heeft het onderzoek naar het ongeluk opgeschaald met recherche.

Volgens omwonenden was er een klein, traditioneel buurtfeest aan de gang. "Met vier gezinnen", vertelt een van hen aan RTV Oost. "Volgens traditie zetten ze een tentje op met daarbij een vuurkorf, waarin ze na afloop het overgebleven afval verbranden."

Burgemeester: 'Afschuwelijk en dramatisch'

Burgemeester Rob Welten van de Overijsselse plaats noemt de gebeurtenis "afschuwelijk en dramatisch". "Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die nu volledig van de kaart zijn. Dit is het ergste wat je kan overkomen", zei Welten tegen de regionale omroep.

Een klaphamer met magnesiumpoeder zorgt voor harde knallen, vergelijkbaar met carbid- of melkbusschieten. In eerste instantie werd gedacht aan een ongeluk met vuurwerk.