Een politieagent is in de nacht van donderdag op vrijdag ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht tijdens een onrustige nacht in het Friese Anjum. Een groep van zo'n 150 mensen zorgde voor ongeregeldheden in het dorp en de Mobiele Eenheid (ME) moest meerdere charges uitvoeren, meldt de politie. In dezelfde gemeente was het ook onrustig in Ferwert.

De groep relschoppers in Anjum stichtte brand op de kruising van de Mûnebuorren, Skeanewei en Burmaniastrjitte. De ME werd ingezet zodat de brandweer het vuur veilig kon blussen. De gemeente kondigde rond 0.30 uur een noodverordening af, waardoor niemand meer de straat op mocht. Toch werden er nog steeds branden gesticht en moest de ME opnieuw optreden.

Rond 2.40 uur stuurde een politieagent een man weg vanwege de noodverordening. De man weigerde dat echter en gooide van 2 meter afstand een stuk glas in het gezicht van de agent. In het ziekenhuis bleek dat de politieman meerdere breuken in zijn gezicht had opgelopen.

Wegens het verwonden van de agent is een 27-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân aangehouden. Hij zit nog vast en wordt verhoord. Aanstaande maandag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie hield ook nog een 18-jarige jongen uit diezelfde gemeente aan, omdat hij met houten planken richting de ME gooide.

In het dorp Ferwert in dezelfde gemeente was het eerder op de avond ook onrustig. Bij een grote brand riep de brandweer de hulp van de politie in, zodat de brand veilig geblust kon worden. Een groep van ongeveer dertig mensen keerde zich tegen de politie en gooide met zwaar vuurwerk en flessen. Rond middernacht was het weer rustig. De politie heeft niemand aangehouden.

Politiebond noemt incidenten 'diep treurig'

Marjan Abma-de Ruiter, teamchef van de politie in Noordoost-Friesland, noemt het onacceptabel dat een politieagent ernstig gewond is geraakt. "Collega's die te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie." Gerrit van de Kamp, de voorzitter van de politiebond ACP, meldt op Twitter dat hij het "diep treurig" vindt dat het "weer zo uit de hand is gelopen met deze gevolgen". "Veel sterkte voor de collega en naasten."

De noodverordening in Anjum geldt tot 3 januari 8.00 uur. De gemeente komt met de maatregel zodat de politie sneller kan ingrijpen bij eventuele onregelmatigheden. Zo mag de politie preventief fouilleren, mensen staande houden en mensen uit het gebied wegsturen.