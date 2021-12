Het is nog vroeg, maar de Oudejaarsdag van 2021 heeft al een record gebroken. Nooit eerder sinds het begin van de metingen werd het zo warm op 31 december.

Weerbureaus Weerplaza en Weeronline melden dat de temperatuur op het KNMI-station in De Bilt al is gestegen tot 14,4 graden. Dat betekent de zachtste Oudejaarsdag ooit, want het vorige record (genoteerd in 2007) stond op 13,7 graden.

Warme lucht aangevoerd door een flinke zuidwestenwind is de oorzaak van de uitzonderlijk milde laatste dag van het jaar. Donderdag was het al officieel de warmste 30 december ooit en bereikte de thermometer 15 graden.

Voor Oudejaarsdag worden vergelijkbare temperaturen verwacht. Regionaal in het zuiden is volgens Weerplaza 15 graden weer goed mogelijk. Deze temperaturen zijn normaal gebruikelijk in de tweede helft van april. De gemiddelde maximumtemperatuur overdag ligt eind december rond 6 graden.

De Oudejaarsdagen van de afgelopen jaren waren vaker zeer zacht. In de top tien van de zachtste 31 decembers staan vijf jaartallen uit deze eeuw: 2021, 2017, 2015, 2011 en 2006. In 2008 was Oudejaarsdag nog een van de koudste ooit: destijds werd het -2,8 graden.