Op oudejaarsdag kan de zon op een aantal plaatsen eerst nog te zien zijn, maar al snel neemt de bewolking vanuit het westen toe. Met een temperatuur die kan oplopen naar 12 tot 15 graden belooft het een zeer zachte dag te worden.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

De dag begint met een voorzichtig zonnetje. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe.

In de middag kan het in het noorden wat regenen. In de rest van het land blijft het droog. Boven land waait het matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig. De temperatuur loopt op naar 12-13 graden in het noorden en naar 15 in het zuiden.

Oudejaarsavond is het droog. De temperatuur blijft zo'n 11-12 graden tijdens de jaarwisseling en daalt later in de nacht naar 9 graden.