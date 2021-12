Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag bij de rechtbank in Amsterdam negen jaar cel geëist tegen een 24-jarige man die in mei bij metrostation Kraaiennest op vijf mannen zou hebben geschoten. Een meisje van twee jaar werd daarbij in haar been geraakt.

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte Amsterdammer op de avond van 10 mei met zijn fiets op de groep mannen gewacht, bij het winkelcentrum bij het metrostation in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost.

Hij heeft vervolgens al fietsend minimaal vijf keer richting de mannen geschoten. Het was druk op straat. De peuter zat samen met haar zusje in een kinderwagen, voortgeduwd door hun moeder. Zij liep vlak achter de mannen waarop de verdachte het zou hebben gemunt. Behalve het kind zijn er geen andere mensen geraakt.

"Dit had zo anders kunnen aflopen", aldus de officier van justitie. "We kunnen van geluk spreken dat het meisje leeft en dat het in die zin bij de wond in het been is gebleven." Justitie wil dat de man ook de 133 dagen cel gaat uitzitten die hem eerder voorwaardelijk zijn opgelegd in een andere zaak.

Verdachte ontkent dat hij heeft geschoten

De verdachte ontkent dat hij de schutter is geweest. Wat justitie betreft is dat tegen beter weten in: op een van de ter plaatse gevonden kogelhulzen zat DNA van de man. Toen hij een week na de schietpartij werd aangehouden, vond de politie een tas met een vuurwapen en een fietssleutel. Ook op het wapen zat DNA van de verdachte.

Volgens forensisch deskundigen is het zeer waarschijnlijk dat de gevonden hulzen zijn verschoten met het bij de man gevonden wapen. Ook zijn er camerabeelden van een fietsende man. Die hebben niet tot herkenning van de verdachte geleid, maar er zijn wel opvallende kenmerken van de fiets geregistreerd. De aangetroffen fietssleutel past op zo'n type fiets.

De rechtbank doet op 13 januari uitspraak.