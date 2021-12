Een 76-jarige vrouw uit het Limburgse Kerkrade is woensdag in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die ze vorige week maandag had opgelopen door een aanrijding met een politievoertuig, meldt de politie donderdag.

Het ongeval vond anderhalve week geleden plaats op de Kaalheidersteenweg in de woonplaats van de vrouw. Na de aanrijding kwam ze ten val met haar snorfiets. De vrouw werd op een rotonde aangereden door een medewerker van de politie, die met lage snelheid in een dienstvoertuig zonder sirene en zwaailichten reed.

Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen om het slachtoffer te helpen, waaronder een helikopter. De vrouw werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later overleed.

Het Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen (TTOV) en Verkeersongevallenanalyse (VOA) doen onderzoek naar de toedracht van het incident. De politie spreekt in de berichtgeving van een "noodlottig ongeval", maar een woordvoerder laat aan NU.nl weten geen verdere uitspraken te kunnen doen zolang het onderzoek niet is afgerond.