Donderdag is de warmste 30 december in Nederland ooit gemeten, meldt Weerplaza. In De Bilt liep de temperatuur om 10.30 uur op tot 13,1 graden Celsius. Daarmee is het record van 13 graden in De Bilt uit 1925 gebroken.

In de komende uren loopt de temperatuur vermoedelijk verder op en valt het dagrecord dus hoger uit. Lokaal kan het zelfs 15 graden worden.

In het Limburgse Arcen is donderdagochtend 15 graden gemeten. Niet eerder werd het ergens in Nederland zo warm op 30 december. Het oude record stond op 14,6 graden. Die temperatuur werd in 1925 gemeten in Sittard.

Ook de nacht van woensdag op donderdag was zeer zacht. In het Zeeuwse Westdorpe werd het niet kouder dan 13,1 graden, aldus Weerplaza. Sinds het begin van de metingen in 1901 was een decembernacht nog nooit zo zacht.

Ook de komende dagen blijft het weer uitzonderlijk zacht in Nederland. Ook op Oudejaarsdag kan het lokaal 15 graden worden.