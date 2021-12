De gemeente Amsterdam verbiedt de coronademonstratie die voor zondag stond gepland. Burgemeester Femke Halsema, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn tot dit besluit gekomen, omdat de organisatie volgens de driehoek weigert mee te werken aan een veilig verloop van de demonstratie.

De organisatie Samen voor NL liet eerder weten zeker 25.000 demonstranten te verwachten, maar vanwege de coronarestricties wilde de gemeente maximaal 3.500 demonstranten toelaten.

Eerder kondigden ME'ers al aan te gaan staken op zondag. De politie ging daarop, ook vanwege de coronaregels, met de organisatie in overleg om samen tot overeenstemming te komen over het verloop van de demonstratie en het maximale aantal deelnemers.

"Ondanks de lockdown was de Amsterdamse driehoek bereid de demonstratie te faciliteren op voorwaarde van een maximaal aantal demonstranten en een beperkte duur en vorm. De organisatie weigert echter elke medewerking."

Volgens de gemeente Amsterdam wil Samen voor NL de "confrontatie opzoeken en regels overtreden". "Omdat de politie sterke aanwijzingen heeft dat personen en groepen op ongeregeldheden uit zijn en daarbij bereid zijn geweld te gebruiken, moeten we de demonstratie verbieden."

Burgemeester Halsema vindt het vervelend dat de demonstratie niet kan doorgaan. "De vrijheid van demonstratie is een groot goed in Amsterdam en we hebben ons dan ook tot het uiterste ingespannen om de organisatie tegemoet te komen. Op deze manier dreigt echter een onverantwoorde situatie te ontstaan en we hebben daarom geen andere keuze dan de demonstratie te verbieden."

De Amsterdamse driehoek roept demonstranten op zondag niet naar de hoofdstad te komen. Als er niet geluisterd wordt, zal de politie ingrijpen.