De politie wil met een stripverhaal een doorbraak bereiken in de oplossing van een cold case uit 2010, bevestigt zij aan het AD. De onopgeloste zedenzaak uit 2010 draait om twee verkrachtingen en een poging daartoe in kelderboxen in Schiedam en Vlaardingen. Volgens de krant is het de eerste keer dat een stripverhaal voor dit doel wordt ingezet.

"We zoeken continu naar manieren om een cold case onder de aandacht te brengen. Deze zaak is geschikt, omdat we zo'n duidelijk signalement van de dader hebben. De kracht zit 'm in een beeld: dat zegt meer dan duizend woorden", zegt een politiewoordvoerder tegen het AD.

De politie wil meteen stripverhaal ook mensen aanspreken die moeite hebben met grote lappen tekst - onder wie mogelijk naasten van de dader.

Het idee komt van stripuitgever Seb van der Kaaden, die het idee dit voorjaar voorlegde aan Peter R. de Vries. Het was niet moeilijk om De Vries te overtuigen, zegt de uitgever. "Hij zag het verstrippen als een goede manier om opnieuw aandacht voor een zaak te genereren en wilde samenwerken." Na de dood van de misdaadjournalist besloot Van der Kaaden om het plan door te zetten.

Het beeldverhaal van twee pagina's is gemaakt door Meinte Strikwerda en Anco Dijkman. De politie verspreidt de strip via sociale media. Uitgever Van der Kaaden verwacht dat het een succes wordt. "Laat het een eerbetoon aan Peter zijn."

Om deze cold case na elf jaar alsnog te kunnen oplossen, liet de politie ook een hologram maken. Deze driedimensionale tekening is gemaakt met nieuwe beeldtechnologie en toont de levensechte verdachte op ware grootte.