Het weer is uitzonderlijk zacht, zeker voor deze tijd van het jaar: het kwik kan in het noorden van het land oplopen tot 13 graden en in Zuid-Nederland stijgt het zelfs tot 15 graden.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

Bijna overal hangt een dicht, grijs wolkendek en op veel plaatsen kan het regenen of motregenen.

Er staat een stevige wind uit het zuidwesten; aan de kust kan die windkracht 6 bereiken.