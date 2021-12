De politie heeft woensdagochtend een 32-jarige man uit Den Bosch aangehouden voor het in bezit hebben van drugs en wapens en het organiseren van illegale straatgevechten, ook wel hoodfights genoemd. De verdachte, die in het Brabantse Vlijmen werd aangehouden, wordt ook in verband gebracht met de verboden motorclub No Surrender.

De man zou wekelijks gevechten hebben georganiseerd, zegt een woordvoerder van de politie. Dat gebeurde via sociale media. Hoeveel van deze straatgevechten precies door de man zijn opgezet, is niet bekend.

De burgemeesters van Den Bosch en de gemeente Heusden (waar Vlijmen onder valt) hebben de verdachte een last onder dwangsom opgelegd. Wanneer de man nog een keer een illegaal straatgevecht organiseert, moet hij 10.000 euro boete betalen.

Bij doorzoekingen op het adres in Vlijmen werd ook een koffer met munitie aangetroffen. Op het adres van de man in Den Bosch vond de politie ook diverse wapens en drugs.