De man die werd aangehouden na een brand in het asielzoekerscentrum in Sneek is een bewoner van de opvanglocatie. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl.

De politie wilde eerst niet vertellen of de verdachte in of buiten het asielzoekerscentrum woonde. Maar om te voorkomen dat er een verkeerd beeld van het incident ontstaat, wordt nu gemeld dat het om een bewoner gaat.

De uitslaande brand begon in de nacht van dinsdag op woensdag in een keuken, en verwoestte uiteindelijk een woning. Omliggende huizen moesten ook worden ontruimd.

Bij de brand raakten vijf mensen gewond. Twee mensen liepen snijwonden op, maar konden ter plaatse worden behandeld. Drie anderen werden ter controle naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze rook hadden ingeademd. De verdachte raakte voor zover bekend niet gewond.