Terwijl mensen zo veel mogelijk thuis bleven, ging een aantal diersoorten flink de hort op in het afgelopen jaar. Zo had de Nederlandse otter voor het eerst contact met zijn Duitse soortgenoot, en zwom de bultrug wekenlang voor de Nederlandse kust. Maar ook onder de dieren was 2021 niet voor iedereen een gemakkelijk jaar om een plekje te vinden.

Otters steken de Duitse grens over

2021 was het jaar van de otter en daar heeft het waterdier iets speciaals van gemaakt. De Nederlandse otter heeft een uitwisseling gehad met Duitse otters in de Duitse deelstaat Nedersaksen, dat grenst aan ons land. In het gebied zijn sporen van otters uit beide landen aangetroffen. Dat zeggen zoogdieronderzoekers aan beide zijden van de grens.

De onderzoekers melden dat ze in Nedersaksen sporen zagen van zeven Nederlandse otters. Ook in het Duitse Noordrijn-Westfalen doken Nederlandse marterachtigen op.

In november is een otter gespot in het Zuid-Limburgse Schinveld. De otterbeschermers verwachten dat er nu ook otters de grens met België gaan oversteken richting de Ardennen. Een jaar eerder kwam het nieuws naar buiten dat de otter niet meer bedreigd is in Nederland.

De bultrug komt na drie jaar terug naar de Noordzee

Na drie jaar van afwezigheid zwom afgelopen oktober weer een bultrug voor de Noordzee-kust van Nederland. Het zeezoogdier van 10 tot 15 meter lang is tientallen keren gezien in het stuk Noordzee tussen Camperduin en het nabijgelegen kustplaatsje Petten. Soms wel tot 100 meter van het strand.

"Bultruggen zijn heel nieuw in de Noordzee. Vroeger kwamen ze er nooit voor, maar sinds het begin van deze eeuw hebben ze de zee echt ontdekt", zei directeur Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn eerder tegen NU.nl. Sinds het jaar 2000 wordt gemiddeld één keer per jaar een bultrug gespot in de Noordzee.

Volgens Van den Berg heeft de toename te maken met het walvisverdrag uit 1980, waarin landen met elkaar afspraken geen walvissen meer te vangen. "Sindsdien is de walvispopulatie ontzettend aan het groeien." In de Noordzee eet het dier waarschijnlijk sprot. Dat zijn kleine haringen.

Een andere liefhebber van haring is de grijze zeehond, waarvan dit jaar 20 procent meer zijn gespot dan vorig jaar in de Nederlandse Waddenzee. In totaal zagen onderzoekers 6.788 grijze zeehonden. Het is het tweede jaar op rij waarin een dergelijke stijging is waargenomen. Ook de Wageningen University & Research viel het onlangs op hoezeer de soort toeneemt. Wageningse spotters telden meer dan 450 dieren op het Waddeneiland Griend, terwijl dat er in 2013 slechts 79 waren.

Wolven

Wolven haalden in 2021 geregeld het nieuws. Na Noord-Brabant en de Veluwe is ook Drenthe officieel leefgebied geworden van een wolf. Dat betekent dat het dier inmiddels langer dan zes maanden in de provincie rondloopt. Veel wolven in Nederland komen uit Duitsland, waar de diersoort zich ook succesvol uitbreidt.

De roedel op de Noord-Veluwe, gevormd door de eerste wolven die in Nederland opdoken, doet het goed. Er worden geregeld welpen geboren.

Hoewel het aantal wolven in Nederland niet precies bekend is, groeit het hard genoeg voor een nieuw Wolvenplan, dat provincies volgend jaar maken. Het Wolvenplan is onder andere de basis van de schaderegeling voor boeren wiens schapen of geiten worden aangevallen door een wolf. Het laatste Wolvenplan komt uit 2019.

Vleermuizen missen kraamplekjes door geïsoleerde huizen

Niet voor elk dier was 2021 een goed jaar. De Zoogdiervereniging ziet dat meer bebouwing geïsoleerd wordt, wat slecht uitpakt voor sommige vleermuissoorten. Zo ziet de laatvlieger, de op één na grootste vleermuissoort in Nederland, haar leefgebied afnemen. De vleermuis bivakkeert en baart namelijk onder dakpannen en in spouwmuren, ruimtes die door na-isolatie en renovatie steeds vaker ongeschikt worden.

Erik Korsten van de Zoogdiervereniging ziet dat het diertje kritisch is op de speciaal gemaakte beschermingsmiddelen zoals vleermuiskasten. "In een spouwmuur kunnen laatvliegers de warmte opzoeken van boven naar beneden", vertelt Korsten. "Dan is zo'n kast ter grootte van een schoenendoos minder comfortabel."

"Samen met bouwbedrijven en architecten kijken we hoe huizen zo geïsoleerd kunnen worden dat er ook nog plek is voor de vleermuis. Bijvoorbeeld door grotere ruimtes voor vleermuizen over te laten, of door geschakelde vleermuiskasten in te bouwen."

Jaarlijks gaan 150 vrijwilligers op pad met detectoren om de dichtheden en de verspreiding van de laatvlieger te meten. Zowel de dichtheid als de verspreiding van het diertje gaat achteruit, blijkt uit die metingen. De Zoogdiervereniging heeft de wintertelling van andere vleermuissoorten afgelopen jaar moeten overslaan vanwege corona. Deze winter gaan de tellers in aangepaste vorm wel op pad.